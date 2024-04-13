Богомаз сообщил о пострадавшей при обстреле поселка в Брянской области

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При обстреле поселка Суземка в Брянской области женщина получила легкое ранение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Местной жительнице оказали необходимую медицинскую помощь. При атаке повреждения получили несколько домов, хозпостройки и легковой автомобиль.

Населенный пункт обстреляли из РСЗО кассетными снарядами, заявил Богомаз.

С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В частности, 12 апреля силы ПВО сбили беспилотник над территорией области. Накануне под обстрел попало село Демьянки. В результате атаки частично повреждены четыре жилых домовладения и хозпостройки.

В марте поселок Суземка подвергался обстрелу. Тогда легкие ранения получили двое мужчин, также был поврежден жилой дом, нарушено энергоснабжение.