 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон

Минобороны: силы ПВО сбили дрон над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон самолетного типа сбили около 13:50 мск.

Это первый беспилотник, сбитый над регионом с начала суток.

Над Белгородской областью сбили пять беспилотников
Политика
Фото:Минобороны России

Минобороны и власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территории с начала военной операции. Так, с утра 12 апреля шесть беспилотников сбили над Белгородской областью.

Еще один дрон атаковал Белгород. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадали два человека. Дрон врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, повреждения получил фасад.

Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон
Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Брянская область Минобороны беспилотники
Материалы по теме
Над Белгородской областью сбили пять беспилотников
Политика
За ночь над двумя регионами России сбили пять беспилотников
Политика
Два человека пострадали при атаке дрона на Белгород
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
В новом «Буратино» появятся звезда «Слова пацана» и Карабас Бондарчук Life, 15:42
МИД заявил французскому послу о подрыве диалога между странами Политика, 15:34
МИД Швейцарии назвал Лаврова первым, с кем обсудили саммит по Украине Политика, 15:34
CBS узнал, что США ожидают удара Ирана по Израилю «в течение часов» Политика, 15:32
Крупнейший производитель стали в Германии сократит выпуск Бизнес, 15:28
«Сочи» сделал ролик с «космонавтом-Абаскалем» перед матчем со «Спартаком» Спорт, 15:28
В работе мобильного приложения Газпромбанка произошел сбой Технологии и медиа, 15:25
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Займер» теперь на Мосбирже. Как прошел первый день торгов Инвестиции, 15:20
В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве Политика, 15:20
Мантуров анонсировал запуск более 100 спутников до конца года Технологии и медиа, 15:16
Герой Милоша Биковича перевоспитает целую семью мажоров в новом «Холопе» Life, 15:04
Лукашенко словами «прилетит в десятикратном размере» предупредил Киев Политика, 15:01
Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний Технологии и медиа, 14:58
Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон Политика, 14:57