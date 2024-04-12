Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон

Фото: Минобороны России

Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон самолетного типа сбили около 13:50 мск.

Это первый беспилотник, сбитый над регионом с начала суток.

Минобороны и власти российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов на их территории с начала военной операции. Так, с утра 12 апреля шесть беспилотников сбили над Белгородской областью.

Еще один дрон атаковал Белгород. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадали два человека. Дрон врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, повреждения получил фасад.