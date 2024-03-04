Двое жителей брянского поселка Суземка получили ранения при обстреле
Поселок Суземка в Брянской области попал под обстрел, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, двое жителей поселка получили легкие ранения, им оказывают медицинскую помощь. В результате обстрела также поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение.
С начала военной операции на Украине Брянская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
В последний раз Богомаз сообщал об обстреле поселка Суземки, который находится менее чем в 10 км от границы с Сумской областью Украины, 27 февраля. Тогда получили ранения пять местных жителей.
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