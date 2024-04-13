В результате обстрела Горловки пострадали семь человек
Мэр Приходько: в результате обстрела Горловки пострадали семь человек
Семь человек получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины Горловки в Донецкой республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале.
По данным мэра города, среди пострадавших — двое детей.
13 апреля в 16: 01 мск Приходько сообщил об обстреле жилого массива «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.
В Донецкой народной республике регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. Накануне, 13 апреля, Никитовский район Горловки дважды атаковал дрон.
После первой атаки возник пожар, на место ЧП прибыли пожарные. Во время тушения началась вторая атака, в результате 10 сотрудников МЧС пострадали.