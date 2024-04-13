 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В результате обстрела Горловки пострадали семь человек

Мэр Приходько: в результате обстрела Горловки пострадали семь человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Prikhodko1970 / Telegram
Фото: Prikhodko1970 / Telegram

Семь человек получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины Горловки в Донецкой республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале.

По данным мэра города, среди пострадавших — двое детей.

13 апреля в 16: 01 мск Приходько сообщил об обстреле жилого массива «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.

Четыре человека получили ранения при обстреле хлебокомбината в Горловке
Политика

В Донецкой народной республике регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. Накануне, 13 апреля, Никитовский район Горловки дважды атаковал дрон.

После первой атаки возник пожар, на место ЧП прибыли пожарные. Во время тушения началась вторая атака, в результате 10 сотрудников МЧС пострадали.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Военная операция на Украине Горловка обстрел
Материалы по теме
Четыре человека получили ранения при обстреле хлебокомбината в Горловке
Политика
В Горловке шесть коммунальщиков подорвались на мине
Политика
Пушилин сообщил о гибели двух женщин после обстрела Донецка и Горловки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Германия поставит Украине еще один Patriot Политика, 17:36
Богомаз сообщил о пострадавшей при обстреле поселка в Брянской области Политика, 17:35
«Балтика» забила «Ахмату» пять голов в первом тайме матча РПЛ Спорт, 17:30
При ударе по машиностроительному заводу в Луганске пострадали 9 человек Политика, 17:23
«Роскосмос» опубликовал новый снимок паводка в Оренбургской области Общество, 17:19
Мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание владимирского правительства Общество, 17:12
Эр-Рияд сократил ожидания по плану строительства города длиной 170 км Экономика, 17:10
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Украинский форвард возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Испании Спорт, 17:08
В результате обстрела Горловки пострадали семь человек Политика, 16:56
Главный тренер «Спартака» Абаскаль ответил на вопрос об отставке Спорт, 16:52
Губернатор сообщил, сколько «большой воде» осталось до Кургана Общество, 16:31
Китайский клуб Слуцкого впервые в сезоне не смог одержать победу Спорт, 16:31
Пенсионерку в Чебоксарах задержали по подозрению в убийстве внука Общество, 16:19
Муж Блиновской уехал в зону боевых действий по контракту Бизнес, 16:14