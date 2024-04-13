Мэр Приходько: в результате обстрела Горловки пострадали семь человек

В результате обстрела Горловки пострадали семь человек

Фото: Prikhodko1970 / Telegram

Семь человек получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины Горловки в Донецкой республике. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале.

По данным мэра города, среди пострадавших — двое детей.

13 апреля в 16: 01 мск Приходько сообщил об обстреле жилого массива «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.

В Донецкой народной республике регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. Накануне, 13 апреля, Никитовский район Горловки дважды атаковал дрон.

После первой атаки возник пожар, на место ЧП прибыли пожарные. Во время тушения началась вторая атака, в результате 10 сотрудников МЧС пострадали.