В ДНР из-за атаки дрона пострадали 10 сотрудников МЧС

Спасатели тушили пожар, который возник после атаки беспилотника. Во время тушения огня их атаковал второй дрон

Фото: МЧС России

В Никитовском районе Горловки из-за атаки беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС России, сообщает ведомство. Они тушили пожар, возникший из-за атаки БПЛА, когда была предпринята повторная атака.

Пожар возник в частном доме. «Во время тушения произошла повторная атака с БПЛА. В результате этого травмы различной степени тяжести получили сотрудники МЧС России. Пострадавших госпитализировали», — сообщили в МЧС.

В Донецкой народной республике регулярно сообщают об атаках беспилотников. В частности, 11 апреля БПЛА сбросил боеприпас на маршрутку на трассе Ясиноватая — Горловка. Пострадали пять человек, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В декабре 2023 года два сотрудника МЧС погибли во время тушения пожара в Донецке после обстрела со стороны украинских войск. В результате атаки разгерметизировались цистерны с битумом, возник пожар. Когда пожарные прибыли тушить огонь, начался повторный обстрел. Позднее, 22 декабря, пятеро пожарных пострадали при атаке БПЛА в Донецке.