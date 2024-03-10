Пушилин: четыре человека получили ранения при обстреле хлебокомбината в Горловке

Четыре человека получили ранения при обстреле хлебокомбината в Горловке

Video

Четыре сотрудника хлебокомбината в Горловке получили ранения в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в два часа ночи ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки, после чего начался пожар на ООО «Никитовский хлеб». Четыре сотрудника предприятия получили осколочные ранения. Троих госпитализировали.

Пожар на территории хлебокомбината потушили. Есть повреждения в производственном цеху, уничтожены три автомобиля и 1,2 тыс. кг хлебобулочных изделий.

Кроме того, украинские военные обстреляли микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка, рассказал Пушилин. В результате получили ранения 47-летний мужчина и 83-летняя женщина.

Накануне при обстреле улицы Бирюзова в Донецке пострадали три человека — 47-летний мужчина и двое детей в возрасте 14 и 15 лет. Одного несовершеннолетнего госпитализировали.

Всего в результате обстрелов Донецка и Горловки 9–10 марта повреждены 14 жилых домостроений, две школы, ясли-сад и две котельные. По данным Пушилина, ВСУ выпустили по населенным пунктам 26 боеприпасов, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударный беспилотник.

В конце февраля при обстреле центра Донецка из реактивной системы залпового огня HIMARS получил тяжелое ранение сотрудник ресторана «Аркадия». В тот же день при атаке из артиллерии на Ворошиловский район города погиб 51-летний мужчина, получила ранения 69-летняя женщина, ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Кроме того, в населенном пункте Зайцево украинские военные сбросили бомбу с беспилотника. Получил ранения 30-летний мужчина.