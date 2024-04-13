СК потребует арестовать мужчину, облившего кислотой двух женщин в Монино

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Следователи попросят суд арестовать подозреваемого, который, как заявили в СК, облил химической жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девушку в подмосковном поселке Монино. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области в телеграм-канале.

«Мужчину задержали по ст. 91 УПК России. Завтра следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи предъявят подозреваемому обвинение.





10 апреля мужчина облил химической жидкостью прохожую в поселке Монино. Женщину госпитализировали с ожогами лица и тела. В том же районе злоумышленник выплеснул вещество на 16-летнюю девушку, которая получила ожоги ног.

По факту нападения на жительниц Подмосковья 12 апреля завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России (хулиганство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

На следующий день полиция задержала подозреваемого.