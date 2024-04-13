Полиция задержала мужчину, облившего кислотой двух человек в подмосковном Монино

Полиция задержала мужчину, облившего кислотой двух человек в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали мужчину, который облил едкой жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девочку в подмосковном поселке Монино, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По подозрению в нападении задержан 31-летний житель поселка. Его поймали на территории Люберецкого городского округа.

По версии полиции, вечером 10 апреля в Монино злоумышленник прошел мимо женщины, после чего развернулся, догнал ее и выплеснул ей в лицо «неизвестную жидкость». Пострадавшую доставили в больницу с ожогами глаз.

На соседней улице задержанный облил из шприца девочку-подростка, ее госпитализировали с химическим ожогом ноги. По данным управления Следственного комитета по Московской области, пострадавшей 16 лет.

В СК сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до семи лет.

«В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — уточнили в ведомстве.

«Московский комсомолец» ранее писал, что мужчина, обливший жительниц Монино кислотой, работает инженером на местном предприятии.