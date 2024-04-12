В Подмосковье неизвестный облил двух девушек кислотой

Неизвестный облил двух девушек кислотой в Подмосковье, их госпитализировали

Video

В подмосковном поселке Монино неизвестный мужчина облил кислотой двух женщин, сообщают РЕН ТВ и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным канала, оба инцидента произошли вечером 10 апреля. Одной из пострадавших брызнули кислотой в лицо, ее доставили в больницу с ожогами глаз, другой — на ноги, она получила ожоги тела.

«МК» уточняет, что пострадавшим 20 и 37 лет. Женщину с ожогом роговицы могут перевести в федеральный ожоговый центр, а вторая потерпевшая остается в стационаре. По данным издания, злоумышленнику не больше 30 лет, он работает инженером на местном предприятии.