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В Подмосковье неизвестный облил двух девушек кислотой

Неизвестный облил двух девушек кислотой в Подмосковье, их госпитализировали

В Подмосковье неизвестный облил двух девушек кислотой
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В подмосковном поселке Монино неизвестный мужчина облил кислотой двух женщин, сообщают РЕН ТВ и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным канала, оба инцидента произошли вечером 10 апреля. Одной из пострадавших брызнули кислотой в лицо, ее доставили в больницу с ожогами глаз, другой — на ноги, она получила ожоги тела.

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Фото:Hollie Adams / Getty Images

«МК» уточняет, что пострадавшим 20 и 37 лет. Женщину с ожогом роговицы могут перевести в федеральный ожоговый центр, а вторая потерпевшая остается в стационаре. По данным издания, злоумышленнику не больше 30 лет, он работает инженером на местном предприятии.

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Теги
Московская область кислота нападение
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