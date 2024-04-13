Антонов назвал новые санкции США «пальбой без разбора»

Введение властями США запрета на импорт алюминия, меди и никеля российского производства является очередным неоправданным и политизированным шагом, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Данный поступок — это даже не «выстрел в ногу», а «пальба без разбору», — отметил дипломат, его заявление опубликовано в телеграм-канале российской дипмиссии в США.

По словам Антонова, американские власти вносят дисбаланс в работу мировых рынков, «подключая к санкциям сателлитов». Вводя ограничения, они пытаются доказать свое «лидерство» в сдерживании России, заявил посол.

Новые санкции являются сигналом для Киева с указанием не соглашаться на переговоры, даже если это «приведет к погибели на фронте», добавил дипломат.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило о введении запрета на импорт российских металлов 12 апреля.

Американским компаниям также запрещается оказывать услуги по приобретению алюминия, меди и никеля из России, осуществлять их экспорт, реэкспорт, продажу или поставки. Под запрет попали и гарантийные услуги по приобретению российских металлов на мировой бирже металлов.

Кроме того, из-за санкций Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (СME) не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет поставок из России.

Российские власти считают международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить.