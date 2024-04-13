Рогов: под завалами в Токмаке после обстрела ВСУ могут находиться люди

Рогов допустил, что под завалами в Токмаке могут находиться люди

После обстрела ВСУ в городе Токмак в Запорожской области под завалами могут находиться люди, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Пока предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди», — сказал Рогов.

В настоящий момент в городе продолжают разбирать завалы.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об ударе по Токмаку вечером 12 апреля. По последним данным властей, погибли шесть человек, в том числе один ребенок.

Рогов уточнил, что не менее 20 жителей города получили тяжелые ранения. Он также рассказал, что без газа остались 25 частных домов и девять многоэтажек.

Власти предупредили о возможных повторных атаках со стороны Украины.

Токмак расположен примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России в сентябре 2022 года. Административный центр области, город Запорожье, остается под контролем украинских войск.

Население Токмака по состоянию на 2019 год составляло 30,6 тыс. человек, площадь — около 32 кв. км.

Город не раз подвергался атакам ВСУ. Последний раз об ударе по Токмаку Рогов сообщал в начале января.