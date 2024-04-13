Рогов сообщил о шести погибших в результате обстрела Токмака

Рогов: при обстреле Токмака погибли шесть человек, в том числе один ребенок

При ударе ВСУ по многоквартирному сектору в городе Токмак в Запорожской области погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

Не менее 20 жителей города получили тяжелые ранения, добавил Рогов. Кроме того, по его словам, 25 частных домов и девять многоэтажек остались без газа.

На данный момент в Токмаке тушат пожар и разбирают завалы.

«Возможны повторные атаки противника», — отметил Рогов.

Токмак располагается примерно в 60 км к северо-востоку от Мелитополя — города, который стал столицей Запорожской области после вхождения региона в состав России в сентябре 2022 года. Административный центр региона, город Запорожье, остается под контролем украинских войск.

Население Токмака по состоянию на 2019 год составляло 30,6 тыс. человек, площадь — около 32 кв. км.

Ранее город неоднократно подвергался обстрелам. В сентябре 2023 года в результате удара ВСУ ракетами по Токмаку погиб один человек, еще 11 получили ранения.

Последний раз об ударе по городу Рогов сообщал в начале января.