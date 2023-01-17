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Общество ,  
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Консул не увидел дискриминации в отказах россиянам во въезде в Мексику

Консул: число жалоб от россиян на отказ во въезде в Мексику выросло незначительно
Пограничники предъявляют стандартные требования, например наличие обратного билета, говорит консул Андрей Трояновский. До этого он объяснял рост числа отказов российским гражданам риском их нелегальной миграции в США
Мехико
Мехико (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Число жалоб от россиян на отказ во въезде в Мексику выросло незначительно, дискриминации в этом нет, заявил РБК заведующий консульским отделом посольства России Андрей Трояновский.

«В последнее время наблюдается незначительное увеличение обращений в консульский отдел посольства от российских граждан, которым было отказано во въезде в Мексику. Каких-либо признаков дискриминации по отношению к гражданам России посольством не усматривается. Случаев нарушения прав и законных интересов россиян, а также каких-либо превышений сотрудниками миграционных служб Мексики своих полномочий зафиксировано не было», — сказал он. Количество тех, кому во въезде отказывают, составляет менее 1,5% от въезжающих в Мексику российских граждан, указал дипломат со ссылкой на данные местной миграционной службы.

Наличие визы или электронного разрешения на однократное посещение Мексики не является гарантией въезда в страну, напомнил Трояновский. Окончательное решение принимает на границе сотрудник миграционной службы. Он может задать вопросы о платежеспособности (банковских картах, чеках, наличных деньгах, средствах на счете в банке) или потребовать документы, подтверждающие цель поездки (бронь гостиницы, договор на оказание туристических услуг, приглашение, обратный билет). Сотрудник имеет право связаться с посольством страны гражданина, который хочет попасть в Мексику. Иностранцу могут отказать во въезде, если он не может подтвердить цель поездки или если власти ранее сочли его пребывание в Мексике нежелательным.

Консульский отдел регулярно получает от мексиканских властей поименные списки «отказников» и решает каждый случай отдельно, добавил Трояновский Россиянам, которые сами позвонили в посольство из-за отказа, отдел помогает вернуться на родину.

В разговоре с ТАСС Трояновский объяснял, что Мексика стала чаще отказывать во въезде гражданам стран бывшего СССР, в том числе и России, из-за нелегальной миграции оттуда в США.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) тоже отметила, что мексиканские пограничники стали реже пропускать россиян из-за участившихся случаев использования страны как транзитной зоны. Требования к въезжающим остались прежними (обратный билет, бронь в гостинице или приглашение, подтверждение наличия денег), но проверять их наличие стали тщательнее, поясняет АТОР. Если необходимых документов нет, то гражданина депортируют, причем за счет авиакомпании, которая должна обеспечить пассажира питанием.

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Теги
Яна Ломакина, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Мексика туризм консульство посольство отказ во въезде новости
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