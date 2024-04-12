Герасимов: учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане

Герасимов раскрыл подробности учений ОДКБ в 2024 году

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

В 2024 году Казахстане пройдут учения с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство», они станут одними из основных для организации, сообщил глава Генштаба Валерий Герасимов на брифинге, передает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, в Киргизии пройдут учения с Коллективными силами оперативного реагирования «Взаимодействие», с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон» и разведки «Поиск».

На территории Таджикистана пройдут учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона «Рубеж», добавил он.

В феврале 2024 года начальник штаба ОДКБ Андрей Сердюков сообщил, что учения запланированы на сентябрь—октябрь.

Предыдущие учения ОДКБ «Боевое братство — 2023 прошли в Белоруссии в начале сентября 2023 года.

В маневрах приняли участие свыше 2,5 тыс. военных и 500 единиц вооружений и техники. В числе участников — подразделения вооруженных сил стран — членов ОДКБ, а также формирования сил специального назначения белорусской полиции, органов безопасности и погранкомитета республики и другие подразделения.