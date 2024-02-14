Учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Киргизии, Таджикистане и Казахстане

Начштаба ОДКБ рассказал, где пройдут учения в 2024 году

Учения ОДКБ «Нерушимое братство» в 2023 году (Фото: Владислав Ногай / ТАСС)

Комплекс совместных и специальных учений Объединенного штаба ОДКБ пройдет в сентябре-октябре 2024 года на территориях Киргизии, Таджикистана и Казахстана. Об этом рассказал начальник штаба Андрей Сердюков на брифинге.

В числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2024», специального учения с силами и средствами разведки «Поиск-2024» и материально-технического обеспечения войск «Эшелон-2024» в Киргизии.

На территории Таджикистана запланированы совместные учения с подразделениями КСБР ЦАР «Рубеж-2024». В Казахстане пройдет командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024».

В начале сентября 2023 года оперативно-стратегические учения ОДКБ «Боевое братство-2023» прошли в Белоруссии.

В числе участников были подразделения вооруженных сил стран — членов ОДКБ, формирования сил специального назначения белорусской полиции, органов безопасности и погранкомитета республики и другие.

В рамках «Боевого братства» проводились несколько учений: «Взаимодействие-2023», «Поиск-2023», «Эшелон-2023» и специальное учение «Барьер-2023».