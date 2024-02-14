Начштаба ОДКБ рассказал, где пройдут учения в 2024 году
Комплекс совместных и специальных учений Объединенного штаба ОДКБ пройдет в сентябре-октябре 2024 года на территориях Киргизии, Таджикистана и Казахстана. Об этом рассказал начальник штаба Андрей Сердюков на брифинге.
В числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2024», специального учения с силами и средствами разведки «Поиск-2024» и материально-технического обеспечения войск «Эшелон-2024» в Киргизии.
На территории Таджикистана запланированы совместные учения с подразделениями КСБР ЦАР «Рубеж-2024». В Казахстане пройдет командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024».
В начале сентября 2023 года оперативно-стратегические учения ОДКБ «Боевое братство-2023» прошли в Белоруссии.
В числе участников были подразделения вооруженных сил стран — членов ОДКБ, формирования сил специального назначения белорусской полиции, органов безопасности и погранкомитета республики и другие.
В рамках «Боевого братства» проводились несколько учений: «Взаимодействие-2023», «Поиск-2023», «Эшелон-2023» и специальное учение «Барьер-2023».
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