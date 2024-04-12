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Военная операция на Украине ,  
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«Фонтанка» узнала о втором уголовном деле против Невзорова

«Фонтанка»: в отношении журналиста Невзорова возбудили новое уголовное дело
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Невзоров (включен Минюстом РФ в список иноагентов)
Александр Невзоров (включен Минюстом РФ в список иноагентов) (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Следственный отдел Приморского района управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудил второе уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова (включен Минюстом в список иноагентов). Об этом сообщает «Фонтанка», не называя источников информации.

По данным издания, журналиста обвиняют по статье по ч. 1 ст. 330 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). Причиной обвинений могло стать отсутствие маркировок о статусе иноагента в постах журналиста в соцсетях, уточняет издание.

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Александр Невзоров

В марте 2022 года Следственный комитет возбудил первое уголовное дело против Невзорова. Его обвинили в публикации фейков о Вооруженных силах России. По данным следствия, журналист заявлял в соцсетях, что российские военные умышленно обстреляли родильный дом в городе Мариуполе. В разговоре с РБК Невзоров тогда сообщил, что находится за пределами России.

В реестр иноагентов Невзорова внесли в апреле 2022 года. МВД объявило журналиста в розыск, а в мае 2022 года Басманный суд арестовал его заочно.

1 февраля 2023 года Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии. Отбытие срока будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания журналиста.

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Теги
Александр Невзоров уголовное дело иноагент
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