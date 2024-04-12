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Военная операция на Украине ,  
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Украинским военным утвердили доплаты за каждый месяц на «первой линии»

Украинским военным будут платить по 70 тыс. грн за каждые 30 дней на передовой
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинские военные, находящиеся на первой линии боевых действий, будут получать дополнительные выплаты в размере 70 тыс. грн (около 165 тыс. руб.), сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

«Во исполнение совместной инициативы Верховной Рады и правительства сегодня установили доплату в размере 70 тыс. гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на первой линии», — написал Шмыгаль.

Он уточнил, что единовременная выплата будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

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Суммарно украинские военные смогут получать около 200 тыс. грн (около 470 тыс. руб.) — 20–25 тыс. грн зарплаты, 100 тыс. грн «боевых» доплат и 70 тыс. грн выплат за службу «на первой линии» — подсчитало издание «Страна.ua».

В июле 2023 года телерадиокомпания RTL узнала зарплаты иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Вступающие в интернациональной легион иностранцы подписывают контракт с украинской армией, им платят порядка €500 в месяц (около 50 тыс. руб.) или €3 тыс. (около 274 тыс. руб.), если они служат на передовой.

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Теги
Украина Денис Шмыгаль военные выплаты Военная операция на Украине
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