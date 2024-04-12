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В Забайкалье вертолет Robinson при взлете задел хвостом землю и разбился

В Забайкалье при взлете вертолет задел хвостом землю и разбился
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Забайкальском крае вертолет Robinson R-44 получил повреждения после того, как при взлете задел хвостовым винтом поверхность земли, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета.

Авария произошла в 3,5 км от города Могоча. «Вертолет Robinson R-44 при взлете задел хвостовым винтом поверхность земли и получил повреждения корпуса и хвостовой балки. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — ст. 263 Уголовного кодекса.

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Вертолет Ми-24

14 марта в Магаданской области разбился вертолет Ми-8, который перевозил работников золоторудного месторождения. Авария произошла в районе сопки Кварцевая в Северо-Эвенском районе, в 75 км от Эвенска. На борту находились 20 человек. Один из них погиб, еще двое пострадали.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной крушения стала неисправность двигателя. Следователи завели дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека — ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса.

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Теги
Забайкальский край Вертолет Следственный комитет уголовное дело авиакатастрофа
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