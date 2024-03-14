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МЧС сообщило об одном погибшем при крушении Ми-8 в Магаданской области

МЧС: один погиб, двое пострадали при крушении Ми-8 в Магаданской области

В результате крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил «РИА Новости» начальник поисково-спасательного отряда главка МЧС Павел Клочков.

«По предварительной информации, один человек погиб, двое пострадали», — сказал он. К месту происшествия вылетели спасатели, а также два вертолета «Авиации Колымы», однако полет займет шесть часов.

«Мы не знаем и возможна ли посадка на месте, поэтому готовимся эвакуировать людей при помощи лебедки. Информации пока мало, ясно, что все произошло вдали от населенных пунктов», — добавил Клочков.

В Магаданской области разбился вертолет Ми-8
Общество
Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Вертолет разбился утром 14 марта в районе сопки Кварцевая в Северо-Эвенском районе, в 75 км от Эвенска. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что на борту находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность двигателя.

Ведомство начало проверку. Следователи завели дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК, до четырех лет лишения свободы).

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Теги
Магаданская область Вертолет Ми-8 МЧС
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