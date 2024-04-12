ООН добилась закрытия канала поставок оружия в Мьянму через Сингапур

Фото: Hkun Lat / Getty Images

Сингапур перекрыл каналы поставок материалов для оружия в Мьянму через свою территорию после представления в ООН доклада, где говорилось, что государство стало одним из главных источников таких компонентов для местной хунты. Об этом сообщил Al Jazeera специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в Мьянме Томас Эндрюс.

По словам Эндрюса, правительство города-государства «немедленно отреагировало» на его доклад за 2023 год, где говорилось, что сингапурские предприятия стали третьим по объему каналом поставок оружейных компонентов военным из Мьянмы.

В частности, из документа следовало, что в 2021–2022 годах 138 сингапурских компаний были вовлечены в схему поставок компонентов. Их общая стоимость, по оценке Эндрюса, составила $254 млн.

В следующем докладе Эндрюса говорилось, что экспорт компонентов для оружия из Сингапура в Мьянму упал на 83%. «Это значительный шаг вперед и пример того, как правительства могут изменить ситуацию к лучшему для тех, кто находится в опасности в Мьянме», — заявил Al Jazeera докладчик.