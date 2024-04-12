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Военная операция на Украине ,  
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Звезда украинской «Лиги смеха» Виктор Розовый получил ранение в голову

Вступивший в «Азов» украинский комик Виктор Розовый получил ранение в голову
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Розовый с женой&nbsp;Ольгой
Виктор Розовый с женой Ольгой (Фото: oliamerzlikina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Вступивший в Вооруженные силы Украины (ВСУ) участник украинской «Лиги смеха» комик Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение в голову во время выполнения боевого задания в зоне военной операции. Об этом сообщила его жена Ольга Розовая в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Артиста прооперировали, он находится в сознании, сообщила супруга артиста. В ближайшее время ему предстоит реабилитация.

Розовый — член 3-й штурмовой бригады ВСУ, отмечает «Страна.ua». Она была сформирована из бойцов полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России), который позднее также стал бригадой Нацгвардии Украины.

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Розового ранили 21 марта, на следующий день об этом сообщили родственникам, уточнила его жена. Она пояснила, что семья хотела «сохранить информационную тишину».

Виктор Розовый — юморист и победитель украинской «Лиги смеха» в составе команды «Загорецкая Людмила Степановна». Он присоединился к «Азову» в первые месяцы после начала боевых действий, отмечает «24 канал». Участвовал в боях в Артемовске (украинское название — Бахмут) и в новых регионах, вошедших в состав России.

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Теги
Артист ВСУ Военная операция на Украине ранение Украина
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