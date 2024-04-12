Звезда украинской «Лиги смеха» Виктор Розовый получил ранение в голову

Виктор Розовый с женой Ольгой (Фото: oliamerzlikina / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Вступивший в Вооруженные силы Украины (ВСУ) участник украинской «Лиги смеха» комик Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение в голову во время выполнения боевого задания в зоне военной операции. Об этом сообщила его жена Ольга Розовая в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Артиста прооперировали, он находится в сознании, сообщила супруга артиста. В ближайшее время ему предстоит реабилитация.

Розовый — член 3-й штурмовой бригады ВСУ, отмечает «Страна.ua». Она была сформирована из бойцов полка «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России), который позднее также стал бригадой Нацгвардии Украины.

Розового ранили 21 марта, на следующий день об этом сообщили родственникам, уточнила его жена. Она пояснила, что семья хотела «сохранить информационную тишину».

Виктор Розовый — юморист и победитель украинской «Лиги смеха» в составе команды «Загорецкая Людмила Степановна». Он присоединился к «Азову» в первые месяцы после начала боевых действий, отмечает «24 канал». Участвовал в боях в Артемовске (украинское название — Бахмут) и в новых регионах, вошедших в состав России.