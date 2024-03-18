Минобороны предложило сократить не засчитываемую в срок службы самоволку

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Российским военнослужащим, которые самовольно покинули воинскую часть больше чем на двое суток, не будут засчитывать эти дни в срок службы. С таким предложением выступило Минобороны России, проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается не засчитывать в срок военной службы время самовольного оставления военнослужащим воинской части или установленного за пределами воинской части места военной службы независимо от причин оставления продолжительностью свыше двух суток вместо 10 суток в настоящее время», — говорится в пояснительной записке к документу.

Минобороны отмечает, что данный законопроект позволит «оперативно реагировать на негативные явления в воинском коллективе» как в период мобилизации, военного положения или ведения боевых действий, так и в мирное время.

В сентябре 2022 года в силу вступила поправка об уголовной ответственности за самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или вооруженного конфликта (п. 2.1 и п. 3.1 ст. 337 УК). В случае самовольной отлучки на срок от двух до десяти суток нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Если военный ушел в самоволку в период от десяти суток до одного месяца, то ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, если военнослужащий самовольно покинул воинскую часть больше чем на десять суток, то ему приостановят выплату денежного довольствия. Если же срок ухода из части составляет от двух до десяти суток, то денежное довольствие будет выплачено в полном объеме.