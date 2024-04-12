ФСБ рассекретила архив об уничтожении группы французов у Брянска в 1943-м

ФСБ рассекретила архив об уничтожении группы французов у Брянска в 1943 году

Фото: Президентская библиотека

ФСБ рассекретила архивное сообщение времен СССР, в котором говорится об уничтожении под Брянском группы французов, воевавших на стороне Германии в 1943 году. Документ опубликован на сайте Президентской библиотеки.

Речь идет о сообщении начальника 4-го управления НКВД СССР Павла Судоплатова заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову об обстановке в районе Брянска. Документ был получен в январе 1943 года.

В нем говорится, что немецкие гарнизоны, расположенные в населенных пунктах рядом с железной дорогой Унеча — Сураж, пополняются за счет французов из «Легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.

«7 января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населенный пункт», — рассказал тогда Судоплатов Меркулову. Он также сообщил о взятии в плен французского капрала Роберта Гестена. Тот рассказал о планах по «большой операции против партизан Клетнянских лесов» и ожидающемся подкреплении в виде авиации и танков.

11 апреля управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы о массовых казнях нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны в Смоленской области.

В документах приводится рассказ немецкого танкиста Карла Шнайдера о том, что в 1941 году его полк собрал на окраине Смоленска более 1 тыс. местных жителей, в том числе женщин и детей, которых расстреляли из автоматического оружия. Также в архиве были показания немецкого военнопленного Гейнца Винклера. Он утверждает, что после того, как вермахт занял Смоленск, население города подвергалось массовому истреблению.