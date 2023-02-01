ФСБ опубликовала архивные документы к 80-летию Сталинградской битвы

Федеральная служба безопасности в преддверии 80-летия окончания Сталинградской битвы опубликовала архивные документы, в которых зафиксированы преступления фашистов во время оккупации города.

В частности, ФСБ поделилась рассекреченным фрагментом справки начальника УНКВД по Сталинградской области комиссара госбезопасности 3-го ранга А.И. Воронина от 20 февраля 1943 года, в которой описываются некоторые преступления, в частности грабежи, изнасилования и расстрелы мирных жителей. Согласно документу, отобранное имущество немецкие солдаты отправляли посылками в Германию.

После освобождения города советские военные занялись разминированием территорий. В результате допросов 50 тыс. военнопленных было выявлено около 300 минных полей и участков, в которых было заложено до 150 тысяч противотанковых и противопехотных мин, говорится в справке Воронина от апреля 1943-го.

Среди главных ответственных за преступления нацистов был назван генерал-майор Пауль Ленинг, возглавлявший немецкую военную комендатуру в Сталинграде, следует из справки следственного отдела Управления наркомата госбезопасности (УНКГБ) по Сталинградской области от 20 июня 1943 года.