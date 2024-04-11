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ФСБ рассекретила архив о массовых казнях в Смоленской области в 1941 году

ФСБ рассекретила документы о массовых казнях в Смоленской области в 1941 году
Мирные жители покидают родные места в Смоленской области, 1941 г.
Мирные жители покидают родные места в Смоленской области, 1941 г. (Фото: Самарий Гурарий / РИА Новости)

Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы о массовых казнях нацистами мирных жителей в годы Великой Отечественной войны в Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на архивные материалы.

В документах приводятся слова немецкого танкиста Карла Шнайдера. По его словам, в 1941 году его полк собрал на окраине Смоленска более 1 тыс. местных жителей, в том числе женщин и детей: их раздели, а затем расстреляли из автоматического оружия.

В документах также есть показания немецкого военнопленного Гейнца Винклера. Он утверждает, что после того, как вермахт занял Смоленск, население города подвергалось массовому истреблению. По словам Винклера, «по малейшему подозрению эсэсовцы забирали целыми семьями, увозили за город и расстреливали».

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Рассекреченные материалы передали в Государственный архив новейшей истории Смоленской области в рамках проекта «Без срока давности».

Немецкие военные вошли в Смоленск 16 июля 1941 года. В течение более двух недель за город шли ожесточенные бои. К концу июля советские войска вытеснили из Смоленска.

Смоленскую область освободили в ходе операции, которая проходила с 7 августа по 2 октября 1943 года. Красная армия разгромила противника и продвинулась на запад на 200–250 км. Это положило начало освобождению Белоруссии.

В феврале 2023 года ФСБ в преддверии 80-летия окончания Сталинградской битвы опубликовала архивные документы, в которых зафиксированы преступления фашистов во время оккупации города. В материалах, в частности, описываются грабежи, изнасилования и расстрелы мирных жителей.

После освобождения города советские военные занялись разминированием территорий. В документах говорится, что в результате допросов 50 тыс. военнопленных было выявлено около 300 минных полей и участков, в которых было заложено до 150 тыс. противотанковых и противопехотных мин.

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Теги
ФСБ архив рассекречивание Смоленск Смоленская область Великая Отечественная война
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