 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Наводнения в России ,  
0 

Уровень воды в курганском селе за ночь поднялся более чем на метр

Уровень воды в курганском селе Каминское за ночь поднялся более чем на метр
Сюжет
Наводнения в России

Уровень воды в селе Каминское в Куртамышском районе Курганской области за ночь вырос на 140 см и достиг 743 см, сообщил губернатор Вадим Шумков в телеграм-канале.

«В селе проводится эвакуация. Земляки, покидайте свои дома с родственниками, документами, ценными вещами и домашними животными заранее. Помогайте нам помочь вам», — написал он.

Шумков также рассказал, что вода «по сантиметру-два» убывает в селах Звериноголовское и Целинное и по 8-10 см прибывает в селе Притобольное и в Кургане. «Если так будет продолжаться, значит, расчеты МЧС про голову и хвост паводка верны», — отметил глава региона.

Губернатор рассказал о новых подтоплениях из-за поворота воды в пойме
Общество

По данным МЧС, «голова» паводка находится в селе Ялым Притобольного округа, а «хвост» — в селе Прорывное Звериноголовского округа.

В ночь на 11 апреля уровень воды в реке Тобол в Звериноголовском достиг 10 метров.

Накануне в МЧС предупредили, что вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и Кургана, пик паводка в городе ожидается 14–15 апреля.

Всего в области подтоплено 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. Из зоны паводка эвакуировали более 6 тыс. человек.

Уровень воды в курганском селе за ночь поднялся более чем на метр
Уровень воды в курганском селе за ночь поднялся более чем на метр

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Курганская область паводок
Материалы по теме
Власти Кургана опубликовали карту зон возможного затопления
Политика
Губернатор призвал эвакуировать жителей правобережной части Кургана
Общество
Губернатор предупредил о массиве воды, идущем к Кургану
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
Президент Польши Дуда отказал Украине в передаче систем ПВО Patriot Политика, 06:30
Уровень воды в курганском селе за ночь поднялся более чем на метр Общество, 06:10
Apple добавит ИИ во всю линейку Mac Технологии и медиа, 06:06
Адвокат Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб в автоаварии Общество, 05:43
Уровень воды в Урале у Оренбурга превысил 11 м Общество, 05:22
В Челябинской области МЧС спасло 53 рыбака со льдины Общество, 05:06
В Помпеях нашли фрески с героями Троянской войны Общество, 04:51
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Axios узнал об ограниченном ответе Ирана Израилю во избежание эскалации Политика, 04:32
В США раскрыли детали атаки российских хакеров из «Полуночной метели» Технологии и медиа, 04:05
Захарова обвинила США в обелении Украины в деле о теракте в «Крокусе» Политика, 04:02
В Ростовской области сбили четыре беспилотника Политика, 03:26
Постпред обвинил Украину в попытке «перевести стрелки» в атаках на ЗАЭС Политика, 03:14
Bloomberg сообщил об отсутствии у США «плана Б» по помощи Украине Политика, 02:48
Президент Чехии анонсировал соглашение по безопасности с Украиной Политика, 02:45