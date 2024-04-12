Уровень воды в курганском селе Каминское за ночь поднялся более чем на метр

Уровень воды в курганском селе за ночь поднялся более чем на метр

Уровень воды в селе Каминское в Куртамышском районе Курганской области за ночь вырос на 140 см и достиг 743 см, сообщил губернатор Вадим Шумков в телеграм-канале.

«В селе проводится эвакуация. Земляки, покидайте свои дома с родственниками, документами, ценными вещами и домашними животными заранее. Помогайте нам помочь вам», — написал он.

Шумков также рассказал, что вода «по сантиметру-два» убывает в селах Звериноголовское и Целинное и по 8-10 см прибывает в селе Притобольное и в Кургане. «Если так будет продолжаться, значит, расчеты МЧС про голову и хвост паводка верны», — отметил глава региона.

По данным МЧС, «голова» паводка находится в селе Ялым Притобольного округа, а «хвост» — в селе Прорывное Звериноголовского округа.

В ночь на 11 апреля уровень воды в реке Тобол в Звериноголовском достиг 10 метров.

Накануне в МЧС предупредили, что вода движется в сторону Притобольного, Кетовского, Белозерского районов и Кургана, пик паводка в городе ожидается 14–15 апреля.

Всего в области подтоплено 183 жилых дома и 286 приусадебных участков. Из зоны паводка эвакуировали более 6 тыс. человек.