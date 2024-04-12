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В Челябинской области МЧС спасло 53 рыбака со льдины

МЧС: в Челябинской области 53 рыбака спасены со льдины

Сотрудники МЧС спасли 53 рыбаков со льдины в Челябинской области, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Мужчины ушли рыбачить на озеро Куракли-Маян. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина шириной 30 м, после чего рыбакам пришлось дрейфовать на льдине в ожидании спасателей. Сперва сотрудники ведомства спасли 19 человек. Никто не пострадал, спасательную операцию завершили после эвакуации всех рыбаков.

Льдину с 35 рыбаками оторвало от берега в Финском заливе
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В середине февраля специалисты МЧС спасли 82 рыбака, которых унесло на отколовшейся льдине на юге Сахалина. Пострадавших не было. Ширина льдины составила 50 м. При проведении спасательной операции спасатели использовали вертолет Ми-8.

Спустя несколько дней сотрудники МЧС спасли 35 рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся от берега в Финском заливе льдине. Их возвращали на сушу с помощью двух судов на воздушных подушках.

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Теги
Челябинская область льдина рыбаки МЧС
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