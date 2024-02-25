Льдину с 35 рыбаками оторвало от берега в Финском заливе
Сотрудники МЧС спасли 35 рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся от берега в Финском заливе льдине, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Все случилось в Санкт-Петербурге, в акватории Финского залива. Льдину с рыбаками оторвало от берега. Спасатели на двух судах на воздушных подушках вернули их на большую землю», — сообщили в ведомстве, отметив, что пострадавших нет.
Неделей ранее, 17 февраля, в Финском заливе произошел похожий случай. Тогда оторвалась льдина с пятью рыбаками. В итоге спасатели МЧС совместно с лоцманской службой на судне на воздушной подушке доставили людей на берег.
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