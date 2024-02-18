МЧС: на Сахалине спасли всех 82 рыбаков, которых унесло на отколовшейся льдине

На Сахалине спасли всех рыбаков, которых унесло на отколовшейся льдине

Сотрудники МЧС спасли 82 рыбаков, которых унесло на отколовшейся льдине на юге Сахалина, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«Спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших нет.

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля (по сахалинскому времени — утром) в районе села Стародубское. Ширина оторвавшейся льдины составила 50 м, рыбаков унесло на километр от берега, сообщили в МЧС. При проведении спасательной операции сотрудники ведомства использовали вертолет Ми-8.

Стародубское находится на берегу Охотского моря, приблизительно в 50 км к северу от Южно-Сахалинска.

МЧС по Сахалинской области ранее предупредило о возможном отрыве припая на юго-востоке острова. В ведомстве призвали граждан не выходить на лед 18 и 19 февраля.