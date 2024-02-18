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На Сахалине спасли всех рыбаков, которых унесло на отколовшейся льдине

МЧС: на Сахалине спасли всех 82 рыбаков, которых унесло на отколовшейся льдине

Сотрудники МЧС спасли 82 рыбаков, которых унесло на отколовшейся льдине на юге Сахалина, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«Спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, пострадавших нет.

Инцидент произошел в ночь на 18 февраля (по сахалинскому времени — утром) в районе села Стародубское. Ширина оторвавшейся льдины составила 50 м, рыбаков унесло на километр от берега, сообщили в МЧС. При проведении спасательной операции сотрудники ведомства использовали вертолет Ми-8.

Стародубское находится на берегу Охотского моря, приблизительно в 50 км к северу от Южно-Сахалинска.

Сотрудники МЧС спасли десятки рыбаков со льдины на Сахалине. Видео
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МЧС по Сахалинской области ранее предупредило о возможном отрыве припая на юго-востоке острова. В ведомстве призвали граждан не выходить на лед 18 и 19 февраля.

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Теги
Сахалин МЧС рыбаки льдина Охотское море
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