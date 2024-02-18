На Сахалине спасли всех рыбаков, которых унесло на отколовшейся льдине
Сотрудники МЧС спасли 82 рыбаков, которых унесло на отколовшейся льдине на юге Сахалина, сообщило ведомство в телеграм-канале.
«Спасательная операция на Сахалине завершена. Эвакуировано и доставлено на берег 82 человека», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, пострадавших нет.
Инцидент произошел в ночь на 18 февраля (по сахалинскому времени — утром) в районе села Стародубское. Ширина оторвавшейся льдины составила 50 м, рыбаков унесло на километр от берега, сообщили в МЧС. При проведении спасательной операции сотрудники ведомства использовали вертолет Ми-8.
Стародубское находится на берегу Охотского моря, приблизительно в 50 км к северу от Южно-Сахалинска.
МЧС по Сахалинской области ранее предупредило о возможном отрыве припая на юго-востоке острова. В ведомстве призвали граждан не выходить на лед 18 и 19 февраля.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри