В Москве прошла церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым

В Москве прошла церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным певцом Евгением Кунгуровым, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Церемония прошла на Троекуровском кладбище. В центре прощального зала стоял гроб с телом артиста, к которому несли цветы, рядом находился его портрет. Телеграм-канал Shot уточняет, что на церемонию пришли несколько десятков поклонников артиста, в том числе певица Зара и актриса Екатерина Гусева. Кунгурова планируют позже похоронить в Свердловской области, в его родном городе Заречном.

Тело певца нашли под окнами дома в центре Москвы в начале апреля. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что Кунгуров покончил с собой.

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Кунгурову было 40 лет, он — заслуженный артист России. После окончания музыкальной школы по классу баяна в Заречном он получил образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского, работал в образцово-показательном оркестре МВД России.

Кунгуров участвовал в ряде музыкальных телепередач. В 2012 году он выступал в рамках проекта «Голос» на «Первом канале», будучи в команде Александра Градского, но в финал конкурса не попал. Он принял участие в шоу перевоплощений «Один в один» и программе «Большая опера» на канале «Культура».

Кунгуров участвовал в концертах проекта «Горячее сердце», которые проводит Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой. Певца удостоили званий заслуженного артиста Ингушетии и Чечни.