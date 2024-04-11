 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве прошла церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым

В Москве прошла церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым

В Москве прошла церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным певцом Евгением Кунгуровым, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Церемония прошла на Троекуровском кладбище. В центре прощального зала стоял гроб с телом артиста, к которому несли цветы, рядом находился его портрет. Телеграм-канал Shot уточняет, что на церемонию пришли несколько десятков поклонников артиста, в том числе певица Зара и актриса Екатерина Гусева. Кунгурова планируют позже похоронить в Свердловской области, в его родном городе Заречном.

«Море, возьми меня»: как пел умерший певец Евгений Кунгуров
Общество

Тело певца нашли под окнами дома в центре Москвы в начале апреля. Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что Кунгуров покончил с собой.

В Москве прошла церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым
Video

Кунгурову было 40 лет, он — заслуженный артист России. После окончания музыкальной школы по классу баяна в Заречном он получил образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского, работал в образцово-показательном оркестре МВД России.

Кунгуров участвовал в ряде музыкальных телепередач. В 2012 году он выступал в рамках проекта «Голос» на «Первом канале», будучи в команде Александра Градского, но в финал конкурса не попал. Он принял участие в шоу перевоплощений «Один в один» и программе «Большая опера» на канале «Культура».

Кунгуров участвовал в концертах проекта «Горячее сердце», которые проводит Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой. Певца удостоили званий заслуженного артиста Ингушетии и Чечни.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Евгений Кунгуров прощание Москва Троекуровское кладбище
Материалы по теме
Умер дрессировщик Андрей Клыков, снявшийся в «Улицах разбитых фонарей»
Общество
Сын Ширвиндта назвал дату прощания с артистом
Общество
Умер актер из «Приключений Сабрины» и «Поколения «Ви» Чэнс Пердомо
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
Конкурсный управляющий ООО «Гугл» потребовал от Google ₽10 млрд Бизнес, 00:12
Макрон призвал нарастить военное производство во Франции Политика, 00:09
Клуб Миранчука сенсационно разгромил «Ливепруль» в гостевом матче ЛЕ Спорт, 00:07
Какие рекорды побьет Овечкин и когда обгонит Гретцки Спорт, 00:00
В ФНС отчитались о росте числа валютных нарушений на 360% Экономика, 00:00
Путин согласился с предложением Лукашенко по договору с Украиной Политика, 11 апр, 23:55
Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти четыре часа Политика, 11 апр, 23:41
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
В Москве прошла церемония прощания с оперным певцом Евгением Кунгуровым Общество, 11 апр, 23:20
Bloomberg сообщил о самом уязвимом моменте для ВСУ с февраля 2022-го Политика, 11 апр, 23:16
Юристы заявили о «портфеле паспортов» у богатых американцев для переезда Экономика, 11 апр, 23:09
Лукашенко пожаловался Путину на переброшенные через границу трупы Политика, 11 апр, 22:56
В МЧС назвали сроки пика паводка в Кургане Общество, 11 апр, 22:47
Путин назвал чушью заявления о возможной атаке России на страны Запада Политика, 11 апр, 22:24
Путин сравнил с паноптикумом конференцию по Украине в Швейцарии Политика, 11 апр, 22:16