Евгений Кунгуров (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Оперный певец Евгений Кунгуров покончил с собой, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. О том, что артист совершил суицид, пишет и телеканал «360» со ссылкой на источник в московских экстренных службах.

Тело Кунгурова нашли накануне под окнами дома в центре Москвы. По данным последнего и собеседника «360», его обнаружили на Зоологической улице в Пресненском районе города.

У Кунгурова были проблемы с психикой. Артист не стоял на учете, но наблюдался у частного психиатра. Незадолго до смерти Кунгуров отправил жене сообщение с угрозой совершить самоубийство.

По данным из картотеки Пресненского суда, в прошлом году жена Кунгурова Ирина Меледина подала на развод. На теле Кунгурова не нашли признаков насильственной смерти.

Кунгуров — заслуженный артист России, ему было 40 лет. Он родился в городе Заречном в Свердловской области, окончил музыкальную школу по классу баяна. Позднее получил образование в Московской государственной консерватории имени Чайковского, работал в образцово-показательном оркестре МВД России.

В 2012 году Кунгуров участвовал в проекте «Голос» на «Первом канале». Он был в команде Александра Градского, но в финал не попал. Также он принимал участие в шоу перевоплощений «Один в один» и программе «Большая опера» на канале «Культура». Кунгуров в разные годы работал в театре «Новая опера», был солистом Калининградского музыкального театра, вел программу «Романтика Романса» на «Россия-Культура» и давал сольные концерты.

В 2014 году Кунгуров принял участие в концерте, посвященном присоединению Крыма, а в 2022 году выступил на концерте в честь Дня флага России в Херсонской области. Он также участвовал в концертах проекта «Горячее сердце», которые проводит Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой. Кунгуров был удостоен званий заслуженного артиста Ингушетии и Чечни.