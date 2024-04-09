«Море, возьми меня»: как пел умерший певец Евгений Кунгуров

В Москве в возрасте 40 лет умер оперный певец Евгений Кунгуров. Он покончил с собой, сообщили силовики.

Евгений Кунгуров был заслуженным артистом России. Он родом из города Заречного в Свердловской области. Окончил музыкальную школу, потом учился Московской государственной консерватории имени Чайковского, работал в образцово-показательном оркестре МВД России. Был удостоен званий заслуженного артиста Ингушетии и Чечни.