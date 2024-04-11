Партия в Швейцарии призвала к отмене принятых вне ООН санкций

Партия в Швейцарии призвала к отмене принятых вне ООН санкций

Фото: udc.ch

Швейцарии необходимо отменить введенные страной невоенные санкции, принятые вне Совбеза ООН, и вернуться к нейтралитету. К этому призвала национал-консервативная партия «Демократический союз центра», сообщает пресс-служба объединения.

Партия также предложила остановить «ползучее» членство Швейцарии в военных и оборонительных альянсах. В «Демократическом союзе центра» швейцарский нейтралитет называют «моделью успеха», которая избавила страну от кровавых международных конфликтов.

Документ с предложениями по нейтралитету собрал более 130 тыс. голосов, партия вынесет инициативу на рассмотрение правительством на предмет проведения референдума.

«Демократический союз центра» — крупнейшая партия швейцарского парламента, на выборах в 2023 году она получила 28,6% голосов и 62 из 200 депутатских кресел.

Несмотря на свой официальный нейтральный статус, Швейцария ввела санкции против России из-за военной операции на Украине. Страна несколько раз присоединялась к ограничительным мерам, которые вводили европейские страны. В частности, в начале марта Берн присоединился к 13-му пакету антироссийских санкций.

Тогда ограничения распространили на 106 физических и 88 юридических лиц. Также ЕС расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров, перечень пополнили возможные компоненты для разработки и сборки дронов.

Партия «Демократический союз центра» неоднократно заявляла о том, что санкции против России со стороны Швейцарии являются нарушением Конституции страны. Летом 2022 года объединение назвало введение ограничений нарушением положения о нейтралитете Швейцарии.

Власти России называют международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить.