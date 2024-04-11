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Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Триморья»

Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Триморья»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Триморья» — объединения нескольких стран Евросоюза, Украины и Молдавии. Об этом сам Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в Литве запланированы «важные встречи» и подписание нового двустороннего соглашения по безопасности. «Главное сейчас — сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки», — написал Зеленский.

«Триморье» («Инициатива трех морей») — объединение 13 государств Евросоюза, граничащих с Балтийским, Черным и Адриатическим морями: Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Греции. С 2022 и 2023 годов в нем состоят две страны-партнеры ЕС — Украина и Молдавия. Объединение возглавляет Литва.

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Саммит «Инициативы трех морей» начался 11 апреля. Советник президента Литвы Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите отметила, что регион «Триморья» почти совпадает с восточным флангом НАТО, поэтому важные для объединений вопросы пересекаются. По ее словам, ключевыми темами саммита станут энергетика, транспорт и кибербезопасность.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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