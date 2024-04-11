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Женщину заставили снять искусственную грудь в аэропорту Дублина

Женщину заставили снять искусственную грудь на публике в аэропорту Дублина
Здание аэропорта Дублина
Здание аэропорта Дублина (Фото: Remizov / Shutterstock)

Сотрудники аэропорта Дублина заставили женщину снять протез груди на публике, когда она проходила через сканер безопасности, сообщает The Independent.

Женщина, которая перенесла мастэктомию (операцию по удалению молочной железы), летела в аэропорт Донегол. «Сотрудник службы безопасности даже не попыталась меня обыскать. Она стояла и ждала, пока я сниму протез», — пожаловалась она.

По требованию сотрудника аэропорта женщине пришлось снять протез на публике. Она не знала, что в такой ситуации могла попросить приватный досмотр.

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Представитель аэропорта сообщил, что была проведена проверка. Ее итоги показали, что «ситуацию следовало решить лучше». «Нам очень жаль, что у нашего пассажира возник негативный опыт во время недавней поездки через аэропорт Дублина», — сказал он.

В аэропорту уточнили, что все пассажиры в аналогичной ситуации могут запросить приватный досмотр. Его будет проводить обученный сотрудник.

«К сожалению, в тот день этого не произошло. Мы приносим пассажирке искренние извинения и можем заверить ее, что были приняты меры для предотвращения подобной ситуации в будущем», — заявил представитель аэропорта.

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Теги
Дублин аэропорты Безопасность досмотр
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