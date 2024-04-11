Женщину заставили снять искусственную грудь в аэропорту Дублина
Сотрудники аэропорта Дублина заставили женщину снять протез груди на публике, когда она проходила через сканер безопасности, сообщает The Independent.
Женщина, которая перенесла мастэктомию (операцию по удалению молочной железы), летела в аэропорт Донегол. «Сотрудник службы безопасности даже не попыталась меня обыскать. Она стояла и ждала, пока я сниму протез», — пожаловалась она.
По требованию сотрудника аэропорта женщине пришлось снять протез на публике. Она не знала, что в такой ситуации могла попросить приватный досмотр.
Представитель аэропорта сообщил, что была проведена проверка. Ее итоги показали, что «ситуацию следовало решить лучше». «Нам очень жаль, что у нашего пассажира возник негативный опыт во время недавней поездки через аэропорт Дублина», — сказал он.
В аэропорту уточнили, что все пассажиры в аналогичной ситуации могут запросить приватный досмотр. Его будет проводить обученный сотрудник.
«К сожалению, в тот день этого не произошло. Мы приносим пассажирке искренние извинения и можем заверить ее, что были приняты меры для предотвращения подобной ситуации в будущем», — заявил представитель аэропорта.