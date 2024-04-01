Костомаров: я без протезов как таракан на спине, который перевернуться не может

Костомаров сравнил себя без протезов с «тараканом на спине»

Роман Костомаров признался, что справляться с бытовыми трудностями ему помогают шутки, а самым сложным для него каждый день является надевание протезов

Роман Костомаров (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Олимпийский чемпион Турина в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что чувствует себя полноценным человеком, пока проводит время на ногах, но без протезов ощущает беспомощность. Об этом он рассказал в «Шоу Воли» на ТНТ.

«Вот когда домой приходишь и на ночь отстегиваешь все, тут понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может. И с утра тоже так чувствуешь», — сказал Костомаров. По его словам, в быту для него самое сложное — надеть протезы.

Костомаров отметил, что если он не шутит над собой, то его начинают одолевать «другие чувства».

В 2023 году Костомаров из-за вызванной гриппом пневмонии и ее осложнений провел почти шесть месяцев в «Коммунарке».

Фигурист использует протезы и регулярно публикует видеозаписи о своем восстановлении: как тренируется, плавает, пытается играть в теннис, водить машину и т.д. В декабре Костомаров на юбилейном шоу Ильи Авербуха впервые вышел на лед на коньках и исполнил фрагмент из олимпийского номера «Кармен» с Татьяной Навкой.