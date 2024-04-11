 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Следствие попросило провести обыск у феминистки Маршенкуловой

Следствие попросило у суда разрешение на обыск у феминистки Маршенкуловой
Залина Маршенкулова
Залина Маршенкулова (Фото: mayachok_antihrista / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Перовский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о проведении обыска у феминистки и блогера Залины Маршенкуловой. Это следует из карточки дела на сайте московских судов.

Следствие попросило разрешения на обыск по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса). Рассмотрение ходатайства было назначено на 10:00 мск 11 апреля. Решение суда не известно.

По данным следствия, не позднее 3 марта 2023 года Маршенкулова разместила в телеграм-канале «ряд публикаций об оправдании терроризма». Ей заочно предъявили обвинение. По ч. 2 ст. 205.2 УК девушке может грозить до семи лет лишения свободы.

На феминистку Маршенкулову завели уголовное дело
Политика
Залина Маршенкулова

Телеграм-канал Baza связал дело с постом Маршенкуловой об убийстве военкора Владлена Татарского. Он погиб в апреле 2023 года при взрыве в кафе «Патриот» в Петербурге. Дарью Трепову, которая принесла в заведение статуэтку со взрывчаткой, приговорили к 27 годам лишения свободы.

Маршенкулова — автор телеграм-канала «Женская власть». Комментируя обвинение, она заявила, что «жизнь нужно прожить так, чтобы оказаться в компании лучших людей страны с уголовкой за любовь к родине». Уголовное дело она прокомментировала словами «абсолютный сюр и беспредел». С 2022 года феминистка не проживает в России.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
уголовное дело обыски суд Следственный комитет Залина Маршенкулова
Материалы по теме
Феминистке Маршенкуловой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Политика
В музее казачества в Ростовской области прошли обыски
Общество
Прокуратура Перу сочла законными обыски у президента по делу Rolex
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 16:38
Уровень воды у Оренбурга поставил новый рекорд Общество, 18:15
Следствие попросило провести обыск у феминистки Маршенкуловой Общество, 18:03
Франшиза в Узбекистане: как избежать проблем при выходе в страну Pro, 18:00
Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов в двух областях России Политика, 17:58
«Москвич» впервые показал свою новую модель Авто, 17:58
На Уолл-стрит предсказали индексу S&P 500 десятилетие в «мертвой зоне» Инвестиции, 17:50
Умер О. Джей Симпсон Общество, 17:50
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Губернатор рассказал о новых подтоплениях из-за поворота воды в пойме Общество, 17:48
Леопард Бриксик будет талисманом Игр БРИКС в Казани Спорт, 17:47
Human Resource Management: поможет ли он решить проблему с кадрами Pro, 17:42
Путин призвал готовиться к восстановлению жилья в затопленных регионах Политика, 17:38
Тюменский губернатор назвал число населенных пунктов в зоне подтопления Общество, 17:33
Суд арестовал имущество Шабутдинова и его коллеги на 100 млн руб. Общество, 17:28
В Сумах вслед за Харьковом сообщили об ударе по городской ТЭЦ Политика, 17:25