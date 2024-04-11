Следствие попросило провести обыск у феминистки Маршенкуловой

Следствие попросило у суда разрешение на обыск у феминистки Маршенкуловой

Залина Маршенкулова (Фото: mayachok_antihrista / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Перовский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия о проведении обыска у феминистки и блогера Залины Маршенкуловой. Это следует из карточки дела на сайте московских судов.

Следствие попросило разрешения на обыск по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса). Рассмотрение ходатайства было назначено на 10:00 мск 11 апреля. Решение суда не известно.

По данным следствия, не позднее 3 марта 2023 года Маршенкулова разместила в телеграм-канале «ряд публикаций об оправдании терроризма». Ей заочно предъявили обвинение. По ч. 2 ст. 205.2 УК девушке может грозить до семи лет лишения свободы.

Телеграм-канал Baza связал дело с постом Маршенкуловой об убийстве военкора Владлена Татарского. Он погиб в апреле 2023 года при взрыве в кафе «Патриот» в Петербурге. Дарью Трепову, которая принесла в заведение статуэтку со взрывчаткой, приговорили к 27 годам лишения свободы.

Маршенкулова — автор телеграм-канала «Женская власть». Комментируя обвинение, она заявила, что «жизнь нужно прожить так, чтобы оказаться в компании лучших людей страны с уголовкой за любовь к родине». Уголовное дело она прокомментировала словами «абсолютный сюр и беспредел». С 2022 года феминистка не проживает в России.