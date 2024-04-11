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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обстреляли поселок Красное под Шебекино

Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. В трех частных домовладениях повреждены фасады и кровли, а также выбило окна. Незначительные повреждения получили две хозяйственные постройки, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы.

Поселок Красное, расположенный в нескольких километрах от границы с Украиной, неоднократно попадал под обстрелы. В частности, 3 апреля населенный пункт трижды атаковали дронами-камикадзе.

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Фото:vvgladkov / Telegram

С начала военной операции на Украине российские приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

ВСУ обстреляли поселок Красное под Шебекино
ВСУ обстреляли поселок Красное под Шебекино

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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