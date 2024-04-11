ВСУ обстреляли поселок Красное под Шебекино

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Поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. В трех частных домовладениях повреждены фасады и кровли, а также выбило окна. Незначительные повреждения получили две хозяйственные постройки, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы.

Поселок Красное, расположенный в нескольких километрах от границы с Украиной, неоднократно попадал под обстрелы. В частности, 3 апреля населенный пункт трижды атаковали дронами-камикадзе.

С начала военной операции на Украине российские приграничные регионы, в том числе Белгородская область, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.