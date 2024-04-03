Дроны-камикадзе трижды атаковали белгородский поселок Красное

Гладков сообщил о трех атаках дронов-камикадзе на белгородский поселок Красное

Фото: vvgladkov / Telegram

ВСУ три раза за день атаковали дронами-камикадзе поселок Красное Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал, повреждения получил один автомобиль.

Поселок Красное расположен менее чем в 2 км от границы с Украиной.

Ранее днем под обстрел попало село Вязовое. Гладков сообщил, что повреждения получили два домовладения, а также линия электропередачи и системы газоснабжения.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы, после начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.