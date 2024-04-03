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Военная операция на Украине ,  
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Дроны-камикадзе трижды атаковали белгородский поселок Красное

Гладков сообщил о трех атаках дронов-камикадзе на белгородский поселок Красное
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

ВСУ три раза за день атаковали дронами-камикадзе поселок Красное Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал, повреждения получил один автомобиль.

Поселок Красное расположен менее чем в 2 км от границы с Украиной.

Ранее днем под обстрел попало село Вязовое. Гладков сообщил, что повреждения получили два домовладения, а также линия электропередачи и системы газоснабжения.

Гладков сообщил о пострадавшей при атаке на Белгородскую область
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Белгородская область, как и другие приграничные регионы, после начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.

Дроны-камикадзе трижды атаковали белгородский поселок Красное
Дроны-камикадзе трижды атаковали белгородский поселок Красное

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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