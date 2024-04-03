Дроны-камикадзе трижды атаковали белгородский поселок Красное
ВСУ три раза за день атаковали дронами-камикадзе поселок Красное Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, никто не пострадал, повреждения получил один автомобиль.
Поселок Красное расположен менее чем в 2 км от границы с Украиной.
Ранее днем под обстрел попало село Вязовое. Гладков сообщил, что повреждения получили два домовладения, а также линия электропередачи и системы газоснабжения.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, после начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.
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