Брянское село Демьянки попало под обстрел

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Село Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области попало под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате обстрела частично повреждены четыре жилых домовладения и хозпостройки. Пострадавших нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

С начала российской военной операции Брянская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В результате артиллерийского обстрела брянского поселка Климово 9 апреля погибли женщина и ребенок. Еще три человека пострадали.

Удар пришелся на самый центр поселка. В результате атаки произошел пожар в жилом доме, частично оказались повреждены несколько автомобилей.