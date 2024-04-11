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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили украинский дрон

Минобороны: силы ПВО сбили дрон над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку пресекли около 9:00, добавили в ведомстве.

Губернатор Александр Богомаз позднее уточнил, что дрон сбили над Севским районом. По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил он.

Севский район с административным центром — городом Севск расположен на юго-востоке области, он граничит с Украиной.

Российские военные за ночь сбили 12 беспилотников
Политика
Фото:Global Look Press

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении беспилотников над российскими регионами.

В частности, в ночь на 11 апреля силы ПВО сбили 12 дронов — над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями, а также Мордовией. Над последним регионом перехватили и уничтожили два аппарата. В Мордовии дрон сбили впервые с начала военной операции.

Над Брянской областью сбили украинский дрон
Над Брянской областью сбили украинский дрон

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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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