Над Брянской областью сбили украинский дрон

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Российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку пресекли около 9:00, добавили в ведомстве.

Губернатор Александр Богомаз позднее уточнил, что дрон сбили над Севским районом. По его словам, никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, добавил он.

Севский район с административным центром — городом Севск расположен на юго-востоке области, он граничит с Украиной.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении беспилотников над российскими регионами.

В частности, в ночь на 11 апреля силы ПВО сбили 12 дронов — над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской и Липецкой областями, а также Мордовией. Над последним регионом перехватили и уничтожили два аппарата. В Мордовии дрон сбили впервые с начала военной операции.