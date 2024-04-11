Файзуллин: обсуждаются меры поддержки для тех, кто не прописан в СНТ

Для пострадавших от паводков на дачах в СНТ введут новую меру поддержки

Фото: Мария Лисицына / РБК

Власти прорабатывают схему поддержки для тех, кто не прописан в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) как в жилом доме. Об этом сообщил журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин во время осмотра мест подтоплений в Оренбурге, передает корреспондент РБК.

«Те, кто прописан в СНТ, как в жилом доме, там отдельная схема поддержки. Те, кто просто пользуется дачным участком, — вот эту меру поддержки мы отрабатываем с губернатором», — сказал он. По словам министра, этот вопрос не урегулирован законодательством, но «люди без помощи не останутся».

Файзуллин отправился в регион по поручению президента Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что министр должен проинформировать местное население «в прямом диалоге» о предстоящей работе властей по восстановлению инфраструктуры.

В начале апреля в Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков после прорыва дамбы в Орске. По данным регионального правительства, к утру 11 апреля остаются подтоплены 11,9 тыс. жилых домов и порядка 15 тыс. приусадебных участков.