Мэр Козупица: в Орске начали работать комиссии по оценке ущерба от паводка

В Орске заработали комиссии по оценке ущерба от паводка

Фото: Мария Лисицына / РБК

В нескольких районах Орска, где паводок уже отступил, начали работать комиссии по оценке ущерба, сообщил глава города Василий Козупица.

По его словам, к утру 11 апреля уровень воды в Урале упал на 42 см — до 857 см при опасном уровне 930 см. Вода отошла от 820 домов, добавил мэр.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу, порядка 7 тыс. домов оказались подтоплены, жителей эвакуировали. Глава Оренбуржья Денис Паслер объяснил произошедшее рекордным сбросом воды, отметив, что власти выделят средства на строительство новой дамбы.

Режим ЧС также действует в Тюменской и Курганской областях. В последней уровень воды к утру 11 апреля достиг «неблагоприятной отметки».