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Наводнения в России ,  
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В Орске заработали комиссии по оценке ущерба от паводка

Мэр Козупица: в Орске начали работать комиссии по оценке ущерба от паводка
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В нескольких районах Орска, где паводок уже отступил, начали работать комиссии по оценке ущерба, сообщил глава города Василий Козупица.

По его словам, к утру 11 апреля уровень воды в Урале упал на 42 см — до 857 см при опасном уровне 930 см. Вода отошла от 820 домов, добавил мэр.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу, порядка 7 тыс. домов оказались подтоплены, жителей эвакуировали. Глава Оренбуржья Денис Паслер объяснил произошедшее рекордным сбросом воды, отметив, что власти выделят средства на строительство новой дамбы.

Режим ЧС также действует в Тюменской и Курганской областях. В последней уровень воды к утру 11 апреля достиг «неблагоприятной отметки».

В Орске заработали комиссии по оценке ущерба от паводка
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Теги
город Орск паводок ущерб паводки
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