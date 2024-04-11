В Орске заработали комиссии по оценке ущерба от паводка
Мэр Козупица: в Орске начали работать комиссии по оценке ущерба от паводка
В нескольких районах Орска, где паводок уже отступил, начали работать комиссии по оценке ущерба, сообщил глава города Василий Козупица.
По его словам, к утру 11 апреля уровень воды в Урале упал на 42 см — до 857 см при опасном уровне 930 см. Вода отошла от 820 домов, добавил мэр.
Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу, порядка 7 тыс. домов оказались подтоплены, жителей эвакуировали. Глава Оренбуржья Денис Паслер объяснил произошедшее рекордным сбросом воды, отметив, что власти выделят средства на строительство новой дамбы.
Режим ЧС также действует в Тюменской и Курганской областях. В последней уровень воды к утру 11 апреля достиг «неблагоприятной отметки».
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