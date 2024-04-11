Telegraph сообщил об «экономической войне» Китая фальшивыми марками

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Китай наводнил Великобританию поддельными почтовыми марками, за их использование покупателям грозит штраф, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в национальной почтовой службе Royal Mail.

Депутаты парламента и эксперты по безопасности назвали массовую подделку «актом экономической войны», сродни «печати фальшивых денег».

По словам собеседников газеты, все началось с роста жалоб на то, что письма, отправленные с марками, купленными в легальных магазинах, были помечены как поддельные. За письма с фальшивыми марками людям приходилось платить штраф в размере £5. В связи с этим Royal Mail решила перепроверить свои новые марки со штрих-кодами.

Замминистра бизнеса и торговли Кевин Холлинрейк призвал почтовую службу провести расследование того, как поддельные марки попали в цепочку поставок и продавались в магазинах. В Royal Mail заявили, что ее системы работают исправно, а это означает, что любые марки, помеченные как поддельные, скорее всего, являются подделками из Китая.

The Telegraph провела расследование и выявила четырех крупных китайских поставщиков, предлагавших печатать до 1 млн поддельных почтовых марок Royal Mail в неделю стоимостью в 4 пенни за каждую. Фальшивые марки продавались через интернет-магазины Amazon и eBay, а также на веб-сайтах, имитирующих официальный магазин Royal Mail.

Подделки же приобретались мелкими розничными торговцами, которые не обязаны покупать марки непосредственно у Royal Mail и могут закупать их у оптовиков.

Royal Mail ввела марки со штрих-кодом в 2022 году, чтобы положить конец подделкам, которые ежегодно обходились почтовой службе в десятки миллионов фунтов стерлингов.

Штрих-коды сканируются, когда письма и посылки поступают в пункты сортировки. Подозрительные марки должны проверяться сотрудниками почты, которые определяют, подлинные марки или поддельные. С тех пор количество подделок марок сократилось на 90%, пишет The Telegraph.