 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Telegraph сообщил об «экономической войне» Китая фальшивыми марками

Telegraph: Китай наводнил Британию псевдомарками в рамках экономической войны
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Китай наводнил Великобританию поддельными почтовыми марками, за их использование покупателям грозит штраф, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в национальной почтовой службе Royal Mail.

Депутаты парламента и эксперты по безопасности назвали массовую подделку «актом экономической войны», сродни «печати фальшивых денег».

По словам собеседников газеты, все началось с роста жалоб на то, что письма, отправленные с марками, купленными в легальных магазинах, были помечены как поддельные. За письма с фальшивыми марками людям приходилось платить штраф в размере £5. В связи с этим Royal Mail решила перепроверить свои новые марки со штрих-кодами.

Замминистра бизнеса и торговли Кевин Холлинрейк призвал почтовую службу провести расследование того, как поддельные марки попали в цепочку поставок и продавались в магазинах. В Royal Mail заявили, что ее системы работают исправно, а это означает, что любые марки, помеченные как поддельные, скорее всего, являются подделками из Китая.

The Telegraph провела расследование и выявила четырех крупных китайских поставщиков, предлагавших печатать до 1 млн поддельных почтовых марок Royal Mail в неделю стоимостью в 4 пенни за каждую. Фальшивые марки продавались через интернет-магазины Amazon и eBay, а также на веб-сайтах, имитирующих официальный магазин Royal Mail.

Подделки же приобретались мелкими розничными торговцами, которые не обязаны покупать марки непосредственно у Royal Mail и могут закупать их у оптовиков.

Британская почта презентовала первые марки с портретом Карла III
Общество
Фото:@RoyalMail / Twitter

Royal Mail ввела марки со штрих-кодом в 2022 году, чтобы положить конец подделкам, которые ежегодно обходились почтовой службе в десятки миллионов фунтов стерлингов.

Штрих-коды сканируются, когда письма и посылки поступают в пункты сортировки. Подозрительные марки должны проверяться сотрудниками почты, которые определяют, подлинные марки или поддельные. С тех пор количество подделок марок сократилось на 90%, пишет The Telegraph.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Китай Великобритания фальшивки почтовые марки
Материалы по теме
В России выпустили почтовую марку с Жириновским
Политика
В Москве покажут посвященные участникам СВО почтовые марки
Политика
Почтовый оператор Швеции и Дании приостановит доставки в Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
Губернатор призвал «не искать ведьм» в прорыве дамбы в Орске Политика, 09:00
Власти предложили новые меры сдерживания цен на бензин Бизнес, 09:00
Госкорпорация по аэронавигации вышла в прибыль после трех лет убытков Бизнес, 09:00
Опрос показал, сколько россияне тратят на обустройство и ремонт дачи Общество, 09:00
Во Львовской области сообщили о повреждении двух критических объектов Политика, 08:54
На Украине сообщили о возгорании на энергообъекте в Одесской области Политика, 08:54
Финляндия призвала НАТО быть менее «воинственной» в риторике о России Политика, 08:51
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Это аномалия». Почему одновременно растут и доллар, и золото Pro, 08:49
На Украине объяснили, зачем убрали пункт о демобилизации из законопроекта Политика, 08:36
Мэр Оренбурга заявил о подтоплении более 3,6 тыс. дворовых территорий Общество, 08:23
Дуров допустил скорый выход Telegram на прибыльный уровень Бизнес, 08:12
Telegraph сообщил об «экономической войне» Китая фальшивыми марками Экономика, 08:10
Эксперты при Минтруда описали «портрет» неполной семьи в России Экономика, 08:00
Глава РАН предложил ограничить допуск к приоритетным научным работам Общество, 07:55