Лидер Ирана выразил соболезнования главе ХАМАС из-за гибели его детей

Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил соболезнования главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей при ударе Израиля, передает Rokna News Agency.

«Безумные действия жестокого сионистского режима при нападении на лагерь Аль-Шати, приведшие к мученической смерти троих ваших драгоценных детей, а также троих их детей, глубоко тронули меня и народ Ирана», — говорится в послании, которое Раиси направил лидеру ХАМАС.

Ранее свои соболезнования Хании направил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

10 апреля лидер ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что в результате удара Израиля по лагерю беженцев Шати на северо-востоке сектора Газа погибли трое его сыновей и несколько внуков. Всего, по словам Хании, с начала войны ХАМАС и Израиля были убиты не менее 60 его родственников.