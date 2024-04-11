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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Лидер Ирана выразил соболезнования главе ХАМАС из-за гибели его детей

Президент Ирана выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его сыновей
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил соболезнования главе политбюро ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей при ударе Израиля, передает Rokna News Agency.

«Безумные действия жестокого сионистского режима при нападении на лагерь Аль-Шати, приведшие к мученической смерти троих ваших драгоценных детей, а также троих их детей, глубоко тронули меня и народ Ирана», — говорится в послании, которое Раиси направил лидеру ХАМАС.

При ударе Израиля по Газе погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС
Политика
Исмаил Хания

Ранее свои соболезнования Хании направил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

10 апреля лидер ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что в результате удара Израиля по лагерю беженцев Шати на северо-востоке сектора Газа погибли трое его сыновей и несколько внуков. Всего, по словам Хании, с начала войны ХАМАС и Израиля были убиты не менее 60 его родственников.

Лидер Ирана выразил соболезнования главе ХАМАС из-за гибели его детей
Лидер Ирана выразил соболезнования главе ХАМАС из-за гибели его детей

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Теги
Иран Ибрахим Раиси ХАМАС Исмаил Хания Израиль соболезнования
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