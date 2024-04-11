В Болгарии задержали последнего участника стрельбы в «Москва-Сити»

В Болгарии задержали Абубакара Абакарова, бывшего охранника бизнесмена Гавриила Юшваева и последнего разыскиваемого участника стрельбы в комплексе «Москва-Сити» в 2017 году, сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину задержали по ордеру Интерпола по запросу от России. Сейчас Генпрокуратура, по данным газеты, собирает документы для экстрадиции Абакарова.

После стрельбы в 2017 году Абакарова заочно арестовали и объявили в международный розыск. По данным «Коммерсанта», Абакаров долгое время жил на Украине, затем переехал в Европу.

17 ноября 2017 года на парковке у башни «Око» комплекса «Москва-Сити» произошел конфликт, который затем перерос в перестрелку. Тогда в ресторане отмечал юбилей бизнесмен Дмитрий Павлов. В мероприятии принимали участие известные артисты, в том числе Валдис Пельш, Любовь Успенская и Григорий Лепс.

У здания, где проходило мероприятие, припарковался автомобиль Юшваева, который мешал проходу гостей. Сотрудники ЧОП попросили водителя отогнать машину, однако охранники Юшваева вступили с ними в конфликт, затем между ними завязались потасовка и перестрелка. В итоге погиб сотрудник ЧОП Платон Койда, еще как минимум пятеро, в том числе сотрудник центра специального назначения ФГУП «Охрана» Росгвардии Дмитрий Якобсон, получили ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц — ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. В 2021 году суд приговорил двух охранников Юшваева Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно. В 2022 году четыре года тюрьмы дали еще одному участнику стрельбы, бывшему чемпиону России по кикбоксингу Саиду Асадулаеву.