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В Удмуртии загорелось здание по производству пакетов

В Ижевске произошел крупный пожар в здании по производству пакетов

В Ижевске произошел крупный пожар в здании по производству пакетов, сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания 1 тыс. кв. м.

«Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно. По данным администрации, еще один человек может быть внутри», — говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать, на соседние здания огонь не распространился. В тушении участвуют более 80 человек и 27 единиц техники.

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В ночь на 9 апреля произошел пожар в частном доме в подмосковном Воскресенске. Всего в доме проживали восемь человек, из них шестеро погибли. Среди погибших — четверо детей. Еще два ребенка 11 и 13 лет пострадали, их госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Теги
Удмуртия Ижевск Пожар МЧС
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