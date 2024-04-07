МЧС: в Краснодаре горят два ангара на площади 1,7 тыс. кв. м

В Краснодаре загорелись два ангара на площади 1,7 тыс. кв. м

Video

В Краснодаре пожар вспыхнул в двух ангарах в поселке Индустриальный, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Огонь охватил 1,7 тыс. кв. м. Рядом находится еще один ангар, добавили в ведомстве. В тушении пожара задействовали 67 специалистов и 20 единиц техники.

Ранее, 3 апреля, в Ростове-на-Дону загорелся ангар с легковоспламеняющимися жидкостями. Огонь распространился на 1 тыс. кв. м. Областная прокуратура начала проверку. По ее данным, в горящем здании расположен склад.