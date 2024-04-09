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Число жертв пожара в Воскресенске выросло до шести
МЧС: число жертв пожара в Воскресенске выросло до шести
Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
«Обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что при пожаре погибли пять человек, в том числе четверо детей.
Еще двое пострадали. Детей в возрасте 11 и 13 лет госпитализировали. Всего в доме, по данным МЧС, проживало восемь человек. На месте пожара работают 25 человек и восемь единиц техники.