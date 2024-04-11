Главу Гагаузии отправили на допрос в Кишиневе после возвращения из Москвы

Башкана (губернатора) Гагаузии Евгению Гуцул отправили на допрос на погранконтроле в аэропорту Кишинева, когда она со своей делегацией вернулась из России. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов рассказал, что в аэропорту у них также проверили телефоны. «А мы знали, что нас встретят. Все проверили, телефоны, полностью», — сообщил он.

Гуцул вместе с командой прибыла с рабочим визитом в Москву 9 апреля. В Кремле сообщили, что встреча Гуцул с Путиным не планировалась.

Однако глава Гагаузии встретилась с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым. Они подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. В частности руководство Гагаузии и руководство ПСБ договорились открыть счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам автономного территориального образования Молдавии.

В Молдавии башкану Гагаузии предъявлены обвинения по делу в отношении партии «Шор», созданной предпринимателем Иланом Шором. От этой партии Гуцул шла на выборы главы региона в мае 2023 года. Саму партию молдавский Конституционный суд летом 2023 года признал незаконной, хотя депутаты от нее сохранили мандаты.