 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Главу Гагаузии отправили на допрос в Кишиневе после возвращения из Москвы

Башкана (губернатора) Гагаузии Евгению Гуцул отправили на допрос на погранконтроле в аэропорту Кишинева, когда она со своей делегацией вернулась из России. Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов рассказал, что в аэропорту у них также проверили телефоны. «А мы знали, что нас встретят. Все проверили, телефоны, полностью», — сообщил он.

Как уголовное дело против главы Гагаузии скажется на ситуации в Молдавии
Политика
Евгения Гуцул

Гуцул вместе с командой прибыла с рабочим визитом в Москву 9 апреля. В Кремле сообщили, что встреча Гуцул с Путиным не планировалась.

Однако глава Гагаузии встретилась с председателем банка ПСБ Петром Фрадковым. Они подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. В частности руководство Гагаузии и руководство ПСБ договорились открыть счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам автономного территориального образования Молдавии.

В Молдавии башкану Гагаузии предъявлены обвинения по делу в отношении партии «Шор», созданной предпринимателем Иланом Шором. От этой партии Гуцул шла на выборы главы региона в мае 2023 года. Саму партию молдавский Конституционный суд летом 2023 года признал незаконной, хотя депутаты от нее сохранили мандаты.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Гагаузия Евгения Гуцул Молдавия Кишинев проверки
Материалы по теме
Гуцул раскрыла, в каком случае Гагаузия обратится к России
Политика
Башкан Гагаузии очертила возможный охват картами «Мир» жителей автономии
Финансы
Башкан Гагаузии допустила ввод молдавских войск в автономию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
Киев пообещал жестко просить об оружии Политика, 02:56
В Липецкой области дрон упал на строящееся здание больницы Политика, 02:34
Bloomberg назвал неизбежным скорый удар Ирана по Израилю Политика, 02:13
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности Политика, 02:03
Главу Гагаузии отправили на допрос в Кишиневе после возвращения из Москвы Политика, 01:54
В Удмуртии загорелось здание по производству пакетов Общество, 01:38
Росавиация предложила уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний» Бизнес, 01:30
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Зеленский сообщил о планах разрушить Крымский мост при новом наступлении Политика, 00:59
Губернатор предупредил о массиве воды, идущем к Кургану Общество, 00:57
В Брянской области сбили украинский беспилотник Политика, 00:30
Минфин снова предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк Общество, 00:17
«Ариант» заявил о нарушениях при рассмотрении судом иска о национализации Бизнес, 00:00
«Барселона» обыграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт, 10 апр, 23:58
Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС в связи с гибелью его детей Политика, 10 апр, 23:56